Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области СБУ блокировала контрабанду российских книг в Украину

19 июля, 15:02

Стоимость печатной продукции составила более чем миллион гривен

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовик на русской регистрации. При осмотре автомобиля там нашли книги российского производства и товары народного потребления. Предварительно, общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

Фото: СБУ

"Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к предусмотренной законом ответственности. Также проверяется информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к незаконному перемещению товаров через государственную границу", - отметили в СБУ.

Напомним, не так давно сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.

Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, СБУ, книги, контрабанда, задержание, харьковская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области СБУ блокировала контрабанду российских книг в Украину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытался провезти более 600 пачек сигарет в Венгрию: на Закарпатье задержали контрабандиста

Вчера, 15:50

​​​​​​​В машине мужчины пограничники обнаружили двойное дно

На Волыни в вагонах со щебнем обнаружили крупную партию сигарет

Вчера, 12:59

Грузовой поезд, где спрятали одиннадцать тысяч пачек табачных изделий, следовал в Польшу

В Одессе разоблачили рекордный канал контрабанды

17 июля, 16:42

Контрабандисты поставляли в Украину огромные партии текстиля

Лекарства или наркотики: жительница Львова "запустила" контрабандный трафик медикаментов

13 июля, 07:20

Все медпрепараты, привозимые из Европы, использовались для изготовления метамфетамина

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

10 оригинальных идей хранения чашек

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Дион прошлась по улицам Парижа в джинсах от украинского бренда

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

В Минюсте рассказали, как не переплатить за газ

Зеленый коктейль - сила и здоровье для спортсменов

Носки, снимающие усталость ног: как работает такая одежда

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Кухонные вафельницы по максимально низким ценам в городе

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь