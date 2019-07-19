В Харьковской области СБУ блокировала контрабанду российских книг в Украину
Стоимость печатной продукции составила более чем миллион гривен
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовик на русской регистрации. При осмотре автомобиля там нашли книги российского производства и товары народного потребления. Предварительно, общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
"Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к предусмотренной законом ответственности. Также проверяется информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к незаконному перемещению товаров через государственную границу", - отметили в СБУ.
Напомним, не так давно сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.
Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.
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