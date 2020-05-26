Горе-бандиты, устроившие стрельбу в Киеве, едва не сожгли себя: видео

В сети появилось видео на котором злоумышленники, устроившие стрельбу в центре Киева и ранившие мужчину, пытаюся сжечь собственный автомобиль.
Для задержания преступников по Киеву было объявлено о специальной полицейской операции "Сирена".
"Каким-то образом данные лица узнали, что их ищут, а потому решили поджечь свой автомобиль, но вместе с автомобилем едва не поджарили себя" , – пишет "Киев оперативный" в Facebook.
На кадрах опубликованного видео можно заметить, как двое мужчин спешно покидают салон авто Smart, поливают его горючим и поджигают. Один из злоумышленников успевает отскочить от вспыхнувшей машины, а вот другой – едва не превратился в пылающий факел.
Как известно, во вторник вечером, 26 мая, на столичном Печерске произошла стрельба. Неизвестные ранили мужчину. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. 37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали.
Также мы писали, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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