В Киеве мужчина из-за громких шуток открыл стрельбу: есть пострадавший
Житель одной из многоэтажек недалеко от метро "Левобережная" обстрелял шумную компанию
Две пули в живот получил мужчина возле метро "Левобережная" в Киеве из-за шума.
Так, компания людей громко шутила под окнами одной из многоэтажек. Возмущенный житель дома решил утихомирить мужчин, которые не реагировали на замечания, выпустив в них несколько резиновых пуль. В одного из них он попал.
Пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.
Также мы писали, что еще один обстрел произошел под Киевом в 800 метрах от поворота из Капитановки на Ирпень, когда по дороге ехали две машины (в одном авто – муж с женой, в другом – мужчина с двумя маленькими детьми). Неожиданно со стороны леса кто-то начал их обстреливать. После сделанных выстрелов неизвестные скрылись в лес. После инцидента оба водителя вызвали полицию, написали заявления. Однако в полиции, комментируя данное нападение, дали понять, что это хулиганы и поймать их почти нереально.
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