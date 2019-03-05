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Громкое убийство в Киеве: в Генпрокуратуре отрицают причастность убитого к делу "бриллиантовых прокуроров"

Сегодня, 18:45

В ведомстве заявили, что Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим

Фото: Нацполиция
Громкое убийство в Киеве: в Генпрокуратуре отрицают причастность убитого к делу "бриллиантовых прокуроров" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea7/af7/5c7ea7af7a89a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea7/af7/5c7ea7af7a89a.jpeg Происшествия В ведомстве заявили, что Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что мужчина, убитый в автомобиле в Киеве 5 марта, является Сергеем Киселевым, однако отрицают его причастность к делу "бриллиантовых прокуроров".

"Убитый гражданин Киселев не имел процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин. Напомню, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров – неправда", – сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее о том, что убитый Сергей Киселев является важным свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров" заявил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал рассделование дела.

Отметим, что в 2015 году, после старта дела "бриллиантовых прокуроров", в СМИ сообщалось об открытии уголовного дела о возможном присвоении обнаруженных при обыске у Корнийца и Шапакина бриллиатов. Заявителем выступал основатель ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев, который утверждал, что опознал в алмазах прокуроров – свои. Их якобы изъяли у него в начале августа 2010 во время обысков: бизнесмена подозревали в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он это отрицал.

Напомним, в Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле. Позже выяснилось, что убитый – владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Напомним, 5 июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ. В результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США. Предприниматель Валерий Гибаленко выступал посредником в этой схеме.

При проведении обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

Эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели исследования бриллиантов, которые правоохранители изъяли при обыске. Их рыночную стоимость оценили в 535 тыс. 733 грн.

Печерский райсуд Киева избрал Шапакину, Корнийцу и Гибаленко меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере более 3 млн грн.

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Тег Киев, убийство, расследование, Генеральная прокуратура, бриллиантовый прокурор, андрей лысенко

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