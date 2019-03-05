В Киеве застрелили мужчину в дорогом авто – фото с места происшествия
Убийца был одет в полицейскую форму
В Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле.
Очевидцы говорят, что убийца якобы был в форме полицейского и после совершения преступления убежал в сторону соседних дворов. В столичной полиции, говорят что выясняют мотивы преступления.
"На данный момент известно, что погибший мужчина 1960 года рождения, он местный житель. Убийство произошло в салоне его "Mersedes", нападавший выстрелил в голову жертве, был ли он в форме выясняем", – рассказали нам в полиции.
Там добавляют, что проводят розыск злоумышленника.
Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.
Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.
Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.
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