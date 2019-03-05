В Киеве застрелили мужчину в дорогом авто – фото с места происшествия

Убийца был одет в полицейскую форму

Фото: М.Гончаренко.

В Киеве застрелили мужчину в дорогом авто – фото с места происшествия Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e70/3aa/5c7e703aa1a09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e70/3aa/5c7e703aa1a09.jpg 2019-03-05T14:48:00+02:00 Происшествия Убийца был одет в полицейскую форму

В Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле.

Очевидцы говорят, что убийца якобы был в форме полицейского и после совершения преступления убежал в сторону соседних дворов. В столичной полиции, говорят что выясняют мотивы преступления.

















"На данный момент известно, что погибший мужчина 1960 года рождения, он местный житель. Убийство произошло в салоне его "Mersedes", нападавший выстрелил в голову жертве, был ли он в форме выясняем", – рассказали нам в полиции.

Там добавляют, что проводят розыск злоумышленника.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.