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В Киеве застрелили мужчину в дорогом авто – фото с места происшествия

Сегодня, 14:48

Убийца был одет в полицейскую форму

Фото: М.Гончаренко
Фото: М.Гончаренко.
В Киеве застрелили мужчину в дорогом авто – фото с места происшествия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e70/3aa/5c7e703aa1a09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e70/3aa/5c7e703aa1a09.jpg Происшествия Убийца был одет в полицейскую форму

В Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле.

Очевидцы говорят, что убийца якобы был в форме полицейского и после совершения преступления убежал в сторону соседних дворов. В столичной полиции, говорят что выясняют мотивы преступления.

"На данный момент известно, что погибший мужчина 1960 года рождения, он местный житель. Убийство произошло в салоне его "Mersedes", нападавший выстрелил в голову жертве, был ли он в форме выясняем", – рассказали нам в полиции.

Там добавляют, что проводят розыск злоумышленника.

Ранее в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

Кроме того, столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина.

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Тег Киев, убийство, расследование, убил, розыск, преступления, выстрелил, застрелили

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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