"Хотела сфотографироваться": героиня соцсетей объяснила, почему сломала фонтан

В Киевской области на одной из центральных улиц Боярки женщина с ребенком на плечах вылезла на фонтан, в результате чего верхняя часть сооружения сломалась, упала и разбила весь бассейн. Правоохранители уже установили личность правонарушительницы. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что с заявлением о повреждении фонтана в полицию обратилась работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, рядом с которым расположен фонтан. Также полицейские обнаружили в Интернете соответствующее видео инцидента.

Вскоре офицер полиции установил личность правонарушительницы. Ею оказалась местная 20-летняя жительница.

Девушка призналась в содеянном и обьяснила, что хотела сфотографироваться на верхушке фонтана с сестрой на плечах. Установлено, что общая сумма причиненного материального ущерба составила более 37 тысяч гривен.

Напомним, ранее в столице неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама