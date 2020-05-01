Лезла наверх с ребенком: под Киевом женщина сломала городской фонтан

Конструкция начала шататься с самого начала, но женщину это не остановило

В городе Боярка Киевской области женщина с ребенком на плечах повредила городской фонтан. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ролике, обнародованного в Facebook "Киев Оперативный", видно, как женщина с сидящим на ее плечах ребенком сначала обошла фонтан вокруг, а затем не снимая ребенка со спины, начала взбираться наверх. Конструкция при этом стала шататься, но еще была целой.

Фонтан сломался, когда женщина уже спускалась вниз. Когда конструкция не выдержала, женщина и ребенок упали, однако вскоре поднялись и покинули место происшествия.

Видео: Киев Оперативный

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Напомним, несмотря на карантин, в Киеве участились случаи вандализма. Например, недавно в Соломенском ландшафтном парке была замечена женщина, которая выкапывала лопаткой тюльпаны прямо с клумбы. Кроме того, в трех парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.

Также неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз на Оболонской набережной. Кроме того, вандалы испортили мурал с котом известного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован лишь несколько месяцев назад на Троещине.

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