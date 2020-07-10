Хулигана усмиряли не копы, а пассажиры: в столичном метро произошла драка

В столичном метро произошла драка между пассажирами. Как сообщают пользователи социальных сетей, в вагоне ехал пьяный мужчина (кстати, был без маски) с бутылкой недопитого алкоголя. Он приставал к женщинам, которые отходили от него подальше. За одну из женщин вступился неравнодушный мужчина. Между пассажирами завязалась драка.

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Как пишет в Facebook свидетель инцидента Дарина Гладун, она сидела возле переговорного устройства пассажир-машинист и сообщила о драке в вагоне. Она добавляет, что пьяного мужчину дважды пытались вывести из вагона, а в третий раз – вынесли из него. При этом обувь мужчины упала на рельсы между вагоном и перроном. Из разбитого носа мужчины текла кровь, и он испачкал ею вагон. В подтверждение своих слов девушка опубликовала фото своих белых брюк, испачканных кровью.

Автор поста отмечает, что усмиряли нетрезвого хулигана не полицейские, а обычные пассажиры.

Впрочем, в Управлении полиции Киевского метрополитена сайту "Сегодня" сообщили, что мужчину они задержали.

"Факт драки был зарегистрирован. Инцидент произошел на красной ветке метрополитена поздно вечером. Когда полицейские пришли на место, мужчина с разбитым носом сидел на лавочке станции "Крещатик". Мужчина неустановленный, поскольку отказался говорить. Будет проводиться расследования. По камерам видеонаблюдения выясним, где заходит мужчина в метро и почему его пропустили на станцию в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили сайту "Сегодня" в Управлении полиции Киевского метрополитена.

В столичном метро нас заверили, что в данном случае машинист информацию о драке в вагоне метро своевременно передал в полицию.

"Виновник драки задержан. Случай в полиции зафиксирован и там выясняют все детали инцидента", – рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Напомним, ранее в Киеве пьяный мужчина избил полицейского в метро. Также сообщалось, что возле станции метро "Выдубичи" жестоко убили мужчину.

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