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В Киеве пьяный мужчина избил полицейского в метро

18 июня, 21:23

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Инцидент произошел на станции «Лесной», фигуранту объявили подозрение

В Киеве полицейский сделал замечание мужчине, который находился в общественном месте будучи нетрезвым. В ответ нарушитель набросился на правоохранителя с кулаками, сообщили в полиции столицы.

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Инцидент произошел на станции метро "Лесная". Там во время несения службы сотрудник полиции остановил гражданина для проверки документов, поскольку тот выглядел явно пьяным. При составлении протокола мужчина начал агрессивно себя вести и ударил копа. В итоге фигуранта задержали.

Правонарушителем оказался житель Киевской области 1984 года рождения, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, 18 июня ночью в центре Киева буйный мужчина разгромил машину полиции и ранил патрульного.

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Кроме того, столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Владимира Слончака, который, находясь в должности заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), ударил полицейского в ночь на 27 апреля в Соломенском районе.

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Киев драка полицейский замечание станции метро нарушитель

Источник: Сегодня

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