В Киеве возле станции метро жестоко убили мужчину (фото, видео)

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" произошло жестокое убийство мужчины. Подозреваемые, которым 18 и 29 лет, задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным правоохранителей, на днях возле станции метро нашли тело убитого мужчины. Полиция установила его личность и выяснила, что 38-летний мужчина и два его товарища распивали на улице недалеко от подземки алкоголь. В результате между мужчинами вспыхнул конфликт.

"Во время словесной перепалки двое злоумышленников нанесли удары в голову киевлянину, от которых тот потерял сознание. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники столкнули приятеля с холма. После этого они разбили бутылку и перерезали ему горло", – говорится в сообщении полиции.

За несколько часов подозреваемых задержали на одной из станций метро. Ими оказались 29-летний житель Херсонской области и 18-летний уроженец Одессы, ранее судимые за имущественные преступления. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. В суд подано ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который убил мать и избил отца.

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