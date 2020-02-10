Хулиганы залили монтажной пеной дверь приемной депутатов Киеврады

/ Фото: Еспресо.TV

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В Оболонском районе в столице неизвестные залили монтажной пеной замок в двери приемной депутатов Киеврады, которая находится на улице Маршала Тимошенко. Также помещение обклеили наклейками, а на входе повесили чучело с фотографией мэра Киева и облили его краской.

Факт ЧП подтвердили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

"Да, такой случай зафиксирован, это произошло на протяжении минувшей ночи. На место выезжали сотрудники полиции Оболонского района. От владельцев приемной поступило соответствующее заявление. На замочной скважине есть фрагмент монтажной пены, стены облеплены наклейками и облиты краской. Также возле здания установили чучело с брюками и в верхней одежде. Действия неизвестных расцениваются как хулиганство. Правоохранители ищут злоумышленников", – рассказали в полиции Киева.

В полиции пока не готовы сказать, оборудовано ли помещение на Маршала Тимошенко камерами видеонаблюдения. Данная информация проверяется. Если камеры установлены, то хулиганов можно будет быстрее найти и наказать.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака избили в столице.

Ранее сообщалось, что полиция задержала вандалов, которые вырвали LED-подсветку на Аллее художников в столице.

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