Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Хулиганы залили монтажной пеной дверь приемной депутатов Киеврады

10 февраля, 13:14

Александр Марущак

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы

/ Фото: Еспресо.TV

Реклама

В Оболонском районе в столице неизвестные залили монтажной пеной замок в двери приемной депутатов Киеврады, которая находится на улице Маршала Тимошенко. Также помещение обклеили наклейками, а на входе повесили чучело с фотографией мэра Киева и облили его краской.

Факт ЧП подтвердили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

"Да, такой случай зафиксирован, это произошло на протяжении минувшей ночи. На место выезжали сотрудники полиции Оболонского района. От владельцев приемной поступило соответствующее заявление. На замочной скважине есть фрагмент монтажной пены, стены облеплены наклейками и облиты краской. Также возле здания установили чучело с брюками и в верхней одежде. Действия неизвестных расцениваются как хулиганство. Правоохранители ищут злоумышленников", – рассказали в полиции Киева.

В полиции пока не готовы сказать, оборудовано ли помещение на Маршала Тимошенко камерами видеонаблюдения. Данная информация проверяется. Если камеры установлены, то хулиганов можно будет быстрее найти и наказать.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака избили в столице.

Ранее сообщалось, что полиция задержала вандалов, которые вырвали LED-подсветку на Аллее художников в столице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Киеврада приемная

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали
Одна машина разбита, вторая – стала мусорником: в Киеве наказали "героев" парковки (фото)Видео
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности
Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробностиПроисшествия
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробности
Розыск матери с ребенком в Киеве: в деле всплыли неожиданные подробностиПроисшествия
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастись
В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину: ей чудом удалось спастисьПроисшествия
В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробности
В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...