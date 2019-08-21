Инсценировка убийства женщин под Киевом: "жертву" тоже обвиняют в заказе нападений

Фото: Андрей Небытов/Facebook

В резонансном деле об организации заказного убийства двух жительниц Броваров вскрылись новые детали. Выяснилось, что одна из пострадавших также подозревается в совершении преступления.

Напомним, сегодня правоохранители рассказали о проведении серьезной спецоперации по предупреждению заказного убийства двух женщин, 31-летней Юлии Зайковской и ее 53-летней матери Надежды Головач. В частности, по данным ГУ НП в Киевской области, СБУ и прокуратуры области, был задержан экс-супруг Надежды и еще три человека.

"Оперативники СБУ получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь за 50 тысяч долларов из-за судебных споров по разделу имущества после развода. По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частного самолета", - сообщили в СБУ.

Правоохранители инсценировали смерть женщин и таким образом задержали всех причастных к преступлению фигурантов.

Однако "всплыл" и другой важный факт. В марте 2017 года была задержана преступная группировка из трех действующих полицейских и четрыех гражданских лиц, которая занималась нападениями по заказу. Один из эпизодов по этому делу касался как раз семьи Головач: экс-супруга заказывала у злоумышленников избиение бывшего мужа-предпринимателя. Тогда он рассказывал, что на него нападали трижды, а платила супруга якобы несколько тысяч долларов.

Подробности задержания в 2017 году смотрите в сюжете:

"Обвинительный акт в отношении женщины и исполнителей сейчас находится на рассмотрении в суде. Стадия допроса свидетелей. Подчеркнем, что с другими эпизодами по этой группировке она не связана", – рассказали "Сегодня" в прокуратуре Киева.

Напомним, более 10 лет назад в Киеве произошло громкое убийство влиятельного бизнесмена, совладельца сети ресторанов "Ранчо", "Три кита", "Купидон", гражданина США 42-летнего Александра Малинского. Сообщалось, что к преступлению причастна гражданская супруга мужчины.

Также новости "Сегодня" писали, что Одессе под суд пошла женщина, которую обвиняют в заказе убийства знакомой своего мужа. Злоумышленница нашла киллера и уже даже передала ему деньги за работу.

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