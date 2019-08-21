Дележка имущества и самолета: СБУ раскрыла детали "заказного убийства" женщин под Киевом

В спецслужбе рассказали, как провели инсценировку убийства матери и дочери

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла детали по инсценированию убийства двух женщин под Киевом, а также сообщила подробности задержания заказчиков преступления.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители инсценировали убийство 31-летней Юлии Зайковской и ее 53-летней матери Надежды Головач. Известно, что бывший супруг Головач со своей нынешней женой "заказали" убийство двух женщин.

"Оперативники СБУ получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода", - говорится в сообщении.

По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частного самолета.

Реклама

"За совершение убийства "заказчик", совместно со своей третьей женой, предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США. Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику были сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - уточнили в СБУ.

Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме его супруга, с которой он был в сговоре.

/ Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуется по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Подробности смотрите в сюжете:

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама