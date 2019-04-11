В Киеве из автосалона угнали четыре авто

По этому делу сейчас продолжаются следственные действия

Фото: Pixabay

В Киеве из автосалона угнали четыре авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a16/f58/5c9a16f58882d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a16/f58/5c9a16f58882d.jpg 2019-04-11T03:24:00+03:00 Происшествия По этому делу сейчас продолжаются следственные действия

В Печерском районе Киева с одного из автосалонов угнали четыре автомобиля, полиция открыла дело.

Об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, пишет Укринформ.

"Мы подтверждаем информацию. К нам действительно обратился владелец (автосалона – ред.), который сообщил, что в течение определенного времени исчезли четыре автомобиля. В полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, незаконное завладение транспортным средством", - сказала Тищенко.

По ее словам, по этому делу сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

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