Неизвестные "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и вокзалы: объекты осматривают взрывотехники

Это уже не первое сообщение о минировании зданий в Киеве на этой неделе

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в пятницу, 26 апреля, неизвестные в очередной раз сообщили о минировании ряда важных объектов.

Так, на электронную почту Нацполиции поступило сообщение о минировании зданий Верховной Рады и Кабинета министров в центре города, аэропорта "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского, а также Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов.

Проводится эвакуация людей из этих зданий.

"В настоящее время по адресам расположения объектов работают все профильные службы. Вся информация должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных управлений полиции. После проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация этим событиям", - уточнили в пресс-службе столичного главка Нацполиции.

Отметим, что это уже не первая атака "минеров" в Киеве на этой неделе. Накануне неизвестный "заминировал" здание парламента.

Также сообщалось, что в Киеве дважды за неделю "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского. Пассажиров эвакуировали, о переносах рейсов не сообщалось.

Не так давно в центре Киева правоохранители проверяли сообщение о заминировании торгового центра "Гулливер", персонал и посетителей эвакуировали.

Также полиция проверяла информацию о минировании здания КГГА на Крещатике. Тогда всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а на место прибыли оперативники, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

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