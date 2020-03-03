Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Искали несколько лет: под Киевом поймали подозреваемого в жестоком убийстве

3 марта, 22:28

Мила Князьская-Ханова

Участник дерзкой банды скрывался от полиции более четырех лет

Правоохранители Киевской области задержали подозреваемого в умышленном убийстве, который долгое время скрывался от органов досудебного следствия.

Как рассказали в полиции столичного региона, задержанный основательно подозревается в совершении убийства по предварительному сговору с двумя лицами. Так, в 2010 году на территории Ставищанского района Киевской области бандиты похитили мужчину и лишили его жизни. Затем они хотели скрыть преступление – пытались тело утопить в водоеме, привязав к ногам колеса от автомобиля.

Во время досудебного расследования, суд отпустил трех подозреваемых из-под стражи. Двух фигурантов полицейским быстро удалось задержать, а еще один, пытаясь избежать ответственности, скрывался на протяжении четырех лет. Злодей изменил свое место жительства, вел уединенный образ жизни и ни с кем не общался.

Реклама

3 марта суд избрал для него меру пресечения – содержание под стражей. Уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, в ближайшее время с обвинительным актом будет направлено в суд.

В тренде
Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

Ранее мы писали, что во Львовской области проходит специальная полицейская операция по розыску и задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве – 56-летнего жителя Харьковской области. По словам копов, этот мужчина расстрелял девушку и свидетеля содеянного.

Кроме того, в Кривом Роге недавно жестоко убили и расчленили местную жительницу. Все подробности – смотрите в сюжете "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд убийство правоохранители бандиты киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадиона
Под Киевом перекрыли Одесскую трассу из-за стадионаПроисшествия
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации
Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимацииУкраина
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИ
В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИПроисшествия
Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление "Новой почты" в Киеве: появились неожиданные детали (видео)Происшествия
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошло
В Киеве на улице нашли мертвыми троих человек: что произошлоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...