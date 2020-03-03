Искали несколько лет: под Киевом поймали подозреваемого в жестоком убийстве

Участник дерзкой банды скрывался от полиции более четырех лет

Правоохранители Киевской области задержали подозреваемого в умышленном убийстве, который долгое время скрывался от органов досудебного следствия.

Как рассказали в полиции столичного региона, задержанный основательно подозревается в совершении убийства по предварительному сговору с двумя лицами. Так, в 2010 году на территории Ставищанского района Киевской области бандиты похитили мужчину и лишили его жизни. Затем они хотели скрыть преступление – пытались тело утопить в водоеме, привязав к ногам колеса от автомобиля.

Во время досудебного расследования, суд отпустил трех подозреваемых из-под стражи. Двух фигурантов полицейским быстро удалось задержать, а еще один, пытаясь избежать ответственности, скрывался на протяжении четырех лет. Злодей изменил свое место жительства, вел уединенный образ жизни и ни с кем не общался.

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3 марта суд избрал для него меру пресечения – содержание под стражей. Уголовное производство, открытое по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, в ближайшее время с обвинительным актом будет направлено в суд.

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