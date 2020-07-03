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Изнасилование в Кагарлыке: суд вынес решение еще по двум фигурантам

3 июля, 19:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Один из подозреваемых оказался фигурантом расследования об изнасиловании

Двоим новым подозреваемым в деле о пытках в Кагарлыкском отделении полиции суд избрал меру пресечения: одного поместили под стражу, а второго отправили под домашний арест.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Так, одному из подозреваемых инкриминируют то, что в ночь на 24 мая 2020 года он, по приказу непосредственного руководителя, удерживал руки женщины, когда его начальник надевал на нее противогаз, добиваясь признательных показаний.

"Оперуполномоченному Кагарлыкского отделения полиции … избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – говорится в сообщении.

Второй фигурант расследования оказался участником другого эпизода пыток, которые происходили в начале января. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выйти под залог.

В Государственном бюро расследований призвали жителей Кагарлыка "сообщать обо всех фактах противоправных действий полицейских в территориальное управление ГБР, расположенное в Киеве".

Напомним, служба внутренней безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции за изнасилование местной жительницы, 1994 года рождения. После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение. Он отправил весь личный состав отделения полиции в Кагарлыке на переаттестацию.

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Источник: Сегодня

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