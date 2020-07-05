Известный блогер заявил, что на него напал полицейский: подробности скандала в центре Киева

Известный киевский блогер Андрей Трушковский, на канале у которого больше 300 тысяч подписчиков, попал в неприятную историю.

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Свою версию событий он изложил на страничке в Facebook.

Так, по словам Трушковского, около 14:00 субботы, 4 июля, он с женой на автомобиле ехал по ул. Большая Васильковская. На перекрестке с Жилянской они заметили, что по полосе для транспорта движется автомобиль Infiniti, за рулем которого, как позже выяснилось, находился сотрудник главного управления Нацполиции Украины, старший оперуполномоченный Бистров Александр Владимирович, 1992г рождения.

Нарушитель был остановлен патрулем полиции, которая двигалась за ним.

"В этот момент я записал stories, в которой c криками "520 грн, да, насилуйте его!" ликую от того, что поймали "злостного" нарушителя и призываю полицию к действиям, чтобы они не спускали все на тормозах", - рассказал Трушковский.

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Однако уже через несколько минут водитель-нарушитель, которого патрульные после проверки документов отпустили, догнал блогера на перекрестке с Бассейной и, достав перцовый баллончик с маркером, вылил его содержимое на Трушковского.

По словам Трушковского, ему удалось догнать обидчика, однако тот, пригрозив пистолетом, заявил, что является сотрудником полиции.

"Вызывав полицию, мы столкнулись с тем, что он, Бистров, начал вести себя как жертва, говоря, что я ему угрожал, нападал и т.д. – свидетели, камеры и видео, записанное в прямом эфире, свидетельствует об обратном. Спрятал пистолет, так как не имел разрешения при себе. Достал, разрядил и спрятал от полиции магазин (оставив лишь 4 патрона), внеся какие-то изменения в ствол.Отказался предоставить авто на досмотр, отказался пройти тест на наркотики или алко- опьянение", - заявил пострадавший блогер.

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Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Трушковский подчеркнул, что намерен добиваться справедливого наказания для нападавшего, а все улики доказательства уже переданы в правоохранительные органы.

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"Я – человек публичный, и уже давно не решаю такие дела кулаками, хотя всецело готов постоять за себя и близких, только суд, только моральная и материальная компенсация! Я хочу, чтобы такое не повторилось ни со мной, ни с вами! Я хочу, чтобы к ответственности был притянут как он, так и патрульные, которые ему содействовали", - подытожил он.

Напомним, в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Стражи порядка предварительно установили, что причиной стычки стал конфликт, который перерос в драку. В результате произошедшего пострадали три человека, а еще десять были задержаны.

После этого случая президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.

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