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Как на Крещатике тушили пожар: появились фото

5 апреля, 14:41

Сергей Мартынец

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и около 40 человек личного состава

На Майдане несколько часов тушили пожар, и наконец возгорание кабельного оборудования ликвидировано. Сейчас частично восстанавливается электроснабжение прилегающих улиц и зданий. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что пожаром был охвачен кабельный подземный коллектор от Европейской площади по улице Крещатик до Майдана. Горело кабельное оборудование, которое находится под напряжением (380 V), что значительно осложнило работу спасателей. К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава.

После ликвидации пожара начались работы по восстановлению электроснабжения. В 9:36 восстановлено электроснабжение в здании Нацбанка. В 10:44 – в 69 жилых домах и Украинском доме. Подключены к дизельным генераторам здания ТРК "Киев", гостиница "Днепр" и ТРЦ "Глобус".

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Полностью восстановят электроснабжение после проветривания коллектора, когда там смогут работать специалисты.

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Отметим, накануне мэр Киева Виталий Кличко говорил, что без света остались 80 домов на нескольких центральных улицах.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 апреля случился масштабный пожар на Виноградаре: из-за пылающей травы загорелись гаражи. Пока пожарные спасали машины, пламя подобралось к автозаправочной станции.

Видео: DTP KIEV INFO

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Киев Майдан Крещатик пожар

Источник: Сегодня

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