Киев и область охватили массовые крупные пожары: появились подробности, фото и видео

В столице горели мусорники, торфяники, а также новострой в самом центре города, а по области горит травяной настил

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве за последние сутки спасатели ликвидировали 13 возгораний травяного настила, торфа, деревьев и мусора. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столицею

"За последние сутки было зафиксировано 13 таких случаев общей площадью возгорания 6 га. Самыми значительными случаями можно назвать возгорание на ул. Алма-Атинская, 72, в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.

В частности, возгорание произошло в 8:07 10 сентября. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит настил и кустарники на площади 600 кв. м. В 09:20 пожар был ликвидирован.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Реклама

Еще один пожар произошел в 14:38 на территории Днепровского лесничества на ул. Волкова, 4. Как оказалось, горел травяной настил на площади 1 га. В 16:03 пожарные ликвидировали пожар.

Подобный вызов поступил в тот же день в 15:58 – о пожаре на ул. Броварской, 3. На территории лесничества горели деревья и травяной настил на площади 1 га. Пожар был ликвидирован в 17:24.

Также значительное возгорание произошло на территории лесопаркового хозяйства Деснянского района на ул. Жукова. Вызов спасателям поступил в 16:41. Горел травяной настил на площади 1 га. В 17:14 пожарные ликвидировали пожар.

К счастью, во всех случаях никто не пострадал.

В тренде Киев ждет двоевластие: скандал с увольнением Кличко и назначением нового главы КГГА разгорается

Кроме того, утром в среду, 11 сентября, в 9:43 столичным пожарным поступило сообщение о возгорании в новостройке на ул. Большая Васильковская, 137/139, в Печерском районе.

"Как оказалось, в 23-х этажном здании в квартире на первом этаже, которую используют как складское помещение, произошло возгорание строительных отходов. В 10:05 пожар был локализован, а в 10:14 пожар площадью 80 кв. м. был ликвидирован", – уточнили в пресс-службе.

В ликвидации пожара было задействовано шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Видео: Kyiv LIVE

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Кроме того, в социальных сетях жители Киевской области сообщают о пожарах в экосистемах по региону: на мусоросвалке в Триполье, на торфяниках – в Новых Берзрадичах, а в Плютах горит лес.

В ГУ ГСЧС Киевской области также уточнили, что возгорания происходили в Березани, Ясногородке, Рожеве, Небелице, Веселой Слободке, Рокитном, Маковке. Также горели торфяники в Чернобыльской зоне.

Накануне сообщалось, что киевляне жалуются на жуткий запах гари и задымленность в разных районах. Такие сообщения поступали от жителей Березняков, Отрадного, Святошино, Позняков и других массивов.

Кроме того, в Вышгородском районе возле села Новые Петровцы огонь уничтожил травяной настил на площади 4,8 га. А в селе Триполье Обуховского района на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама