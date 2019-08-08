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Киев накрыл мощный ливень и ураган: видео и фото

Сегодня, 15:04

В столице объявлен II уровень опасности, оранжевый

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Столицу и пригород днем в четверг, 8 августа, накрыл мощнейший ливень и ураганный ветер, о чем ранее предупреждали спасатели и Укргидрометцентр.

По данным киевской Службы спасения, в столице объявлен II уровень опасности, оранжевый. Причем такая погода может продержаться до конца дня.

Вместе с тем, жители Киева публикуют в социальных сетях фото и видео непогоды.

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Видео: Сегодня
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Напомним, что второй месяц лета в столице был контрастным. К таким выводам пришли метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского. Так, среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температура 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С. 

Отметим, что ранее мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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Киев непогода ливень

Источник: Сегодня

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