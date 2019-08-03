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Мощный ливень затопил Одессу – вода сносила припаркованные автомобили, фото

Сегодня, 16:38

Под Одессой местные жители видели смерч

Мощный ливень затопил Одессу – вода сносила припаркованные автомобили, фото Одесса Под Одессой местные жители видели смерч

В результате сильного ливня в Одессе улицы города оказались затоплены.

Так, в центре Одессы на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие.

Также затоплены одесские улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, "Привоз" и Аркадия. В районе Пересыпь сорвало люки.

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Из-за непогоды повалены деревья, а под Одессой местные жители видели смерч. На многих улицах уровень воды достает бамперов автомобилей. Пешеходы переходят потоки воды вброд по колени в воде. Из-за непогоды Одессу сковали пробки.

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Синоптики прогнозируют, что погода продолжит ухудшаться, ожидаются дожди с градом. Скорость ветра возрастет до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров.

Напомним, ранее в Киеве сильный ливень затопил несколько улиц и подземных переходов. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

Кроме этого, недавно в Ровно сегодня прошел аномальный ливень. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным. Воду откачивали из подвалов админзданий. – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.

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Одесса дождь потоп непогода ливень затопило

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