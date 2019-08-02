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Сплошной контраст: метеорологи назвали особенности июля в Киеве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-08-02T16:10:00+03:00 Другие новости Среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С

Второй месяц лета в столице оказался контрастным. К таким выводам пришли метеорологи Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

"Среднемесячная температура июля в Киеве составляла +19,8 °С (что превысило климатическую норму на 0,5 °С). Температурный режим в городе характеризовался значительными контрастами. Начало месяца было жарким – максимальная температуре 1 июля после полудня поднялась до +33,0 °С. А вторая декада июля оказалась довольно холодной, как для середины лета – температура воздуха в этот период была ниже климатической нормы на 1,9 °С", – говорится в сообщении.

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Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 °С.

Более прохладным за нынешний июль был июль 2000 года, потому что его температура на 0,2 °С оказалась ниже климатической нормы.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

В начале июля на столицу и область также обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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