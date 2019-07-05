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Киевлян напугали домушники с разноцветным пластилином и спичками

5 июля, 10:52

За один день по всему жилому дому на улице Зоологической появились "метки"

Фото жителей дома улицы Зоологической
Фото жителей дома улицы Зоологической.

Жители центра Киева напугали домушники. Буквально за один день по всему жилому дому на улице Зоологической (Шевченковский район) появились пластилиновые метки со спичками.

"У нас активизировались домушники. Вчера в подъезде на все двери прилепили спички зеленым пластилином, видимо, так домушники помечают квартиры, которые хотят ограбить", – сообщила нам жительница дома киевлянка Анна.

Люди в полицию не обращались.

В полиции советуют в подобных случаях сразу обращаться к копам, на место выедет наряд патрульных и проверит, что именно прицепили на двери квартир. В период отпусков жителям стоит быть предельно осторожными и бдительными. Например, в прошлом году в упомянутом доме обокрали две квартиры. Причем одну из них – среди белого дня: человек, который работает из дому, вышел на пару часов, вернулся, а там – "сюрприз".

Тем временем, о подобных "метках" домушников сообщают и жители других районов столицы, в частности, Голосеевского.

Ранее мы писали, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.


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Тег Киев, вор, домушники

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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