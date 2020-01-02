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Киевлян возмутили свалки из непроданных елок

2 января, 10:02

Стихийные мусорники из деревьев есть на Виноградаре, а также на Левобережке

/ Фото: Киев Оперативный

В разных районах Киева появились свалки из непроданных елок, которые выбросили, как мусор. Соответствующие фото появились в паблике "Киев Оперативный".

В частности, стихийные мусорники из деревьев есть на Виноградаре, а также на Левобережке.

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Жители столицы в социальных сетях выразили возмущение таким поведением торговцев, однако отметили, что такая картина в Киеве наблюдается каждый год.

Напомним, со 2 января в столице будут работать 15 пунктов приема использованных новогодних деревьев в каждом районе города. На территории районных КП по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные места для сбора новогодних елок, которые будут измельчены на щепу. Ее потом будут использовать на производственные нужды.

Отметим, что с приближением новогодних праздников в столице и области участились случаи кражи елок прямо с клумб. Кроме того, в Ирпене полиция поймала 32-летнего местного жителя, который рубил ветки хвойных деревьев. Также смотрите в сюжете, как коммунальщики обрабатывали в столице елки антивандальным веществом:

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Киев елки Новый год 2020

Источник: Сегодня

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