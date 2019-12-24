Новый год в Киеве: где можно купить елку и какой штраф грозит за срубленные ветки

Легальные ярмарки по продаже елок будут работать до самого Нового года, а уже с 2 января откроются площадки по приему новогодних деревьев

подарки / Фото: Pexels

В Киеве с 19 декабря до самого Нового года работают 97 законно размещенных сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Как сообщает Госагентство лесных ресурсов, с 2 января будут действовать площадки для сбора новогодних елок.

В ведомстве напомнили, что елки, которые реализуют государственные лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства, маркируются специальными самоклеящимися этикетками или пластмассовыми бирками-стяжками с индивидуальным номером. По номеру можно легко проверить легальность елки, которую вы планируете приобрести, на сайте OPEN.UKRFOREST.COM или в приложении на телефоне yalynka.info.

Наличие такой елки в системе электронного учета древесины говорит о том, что она была заготовлена на специальных новогодних плантациях без ущерба для леса и окружающей среды.

Все адреса легальных ярмарок можно найти на сайте Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, с 2 января в столице будут работать 15 пунктов приема использованных новогодних деревьев в каждом районе города. На территории районных КП по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные места для сбора новогодних елок, которые будут измельчены на щепу. Ее потом будут использовать на производственные нужды.

Отметим, что с приближением новогодних праздников в столице и области участились случаи кражи елок прямо с клумб. Кроме того, в Ирпене полиция поймала 32-летнего местного жителя, который рубил ветки хвойных деревьев.

Реклама

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

На него составили админпротокол по ст. 152 КУоАП (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов).

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от 20 (340 гривен) до 80 необлагаемых минимумов (1360 гривен) доходов граждан, а на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности – от 50 (850 гривен) до 100 (1700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, если предприниматель ради выгоды самостоятельно напилил деревьев и стал продавать их, то заплатит в казну 25 тысяч гривен.

Напомним, чтобы защитить новогодние деревья в столице, коммунальщики начали обрабатывать их специальным веществом. Оно не особенно заметно на стволе, но если принести такое дерево домой, амбре в квартире будет совсем не новогоднее. Работники надевают специальную форму, чтобы не испачкать повседневную одежду. Обрабатывают по старинке – веником.

Если обработанную таким образом елку кто-то попытается срубить, то дома его ждет неприятный сюрприз: в тепле это вещество начинает выделять специфический запах.

Обработанную елку легко определить и без таблички – у иголочек несколько мрачный цвет. А состав антиворовского средства коммунальщики держат в тайне.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харькове начали заготавливать новогодние елки и сосны: сколько будут стоить в этом году. Лесники уверяют, что не причиняют никакого вреда окружающей среде – рубят или специально высаженные, или те, что мешают электросетям и соседним елкам и соснам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама