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Киевлян возмутило видео с парнем, закурившим в вагоне метро

3 октября, 13:38

В соцсетях жители столицы выражают осуждение и оправдывают пассажиров, которые не вмешались в ситуацию

В столичном метро пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Так, как видно на кадрах ролика, парень ехал с компанией молодых людей и, находясь на сиденье, рядом с другими пассажирами, закурил. При этом ситуация развеселила спутников нарушителя. Остальные пассажиры не реагировали на инцидент, кроме одной женщины, которая сделала парням замечание. При этом они вели себя по-хамски, а курильщик вышел из вагона на станции метро "Вокзальная".

В комментариях под видео пользователи начали возмущаться не только поведением хулигана, но и остальных пассажиров, которые предпочли не вмешиваться в ситуацию. При этом люди также пишут о том, что с такими людьми "связываться бесполезно".

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, в Киеве на перроне станции метро "Лукьяновская" пьяный мужчина поссорился с пассажиром и начал размахивать ножом. Однако пассажир не растерялся, выбил из рук правонарушителя опасный предмет и вместе с полицейским задержал его.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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Киев метро курение хамство

Источник: Сегодня

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