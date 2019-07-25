На столичной Оболони напали на копа: ударили по голове бутылкой и отобрали оружие (видео)

На данный момент задержаны шесть подозреваемых

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Маршала Малиновского происходит драка и слышны выстрелы. На месте происшествия правоохранители установили, что сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц. Пытаясь урегулировать инцидент, полицейский сделал молодым людям замечания, однако правонарушители набросились на него с кулаками", – говорится в сообщении.

Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги.

Патрульные, прибывшие на вызов, отвезли пострадавшего коллегу в медицинское учреждение. Оружие и сумку с документами нашли неподалеку от места ЧП.

Позднее правоохранители нашли и задержали шесть человек, которые могут быть причастны к инциденту. Всех их задержали.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") и ч. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются розыскные мероприятия для установления других лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств происшествия.

За нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей.

Также в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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