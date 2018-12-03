Киевлян ждет оттепель, которая "съест" большую часть снега

В понедельник, 3 декабря, в Киеве осадков не ожидается, однако небо будет затянуто облаками. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В столице немного потеплеет, температура воздуха днем будет держаться в пределах -1…-3 °C, ночью -10 °C. На дорогах сохраняется гололедица.

Как отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в Киеве ощутимо потеплеет 4 декабря, вплоть до оттепели.

"Кому в Киеве много снега, 4-5 декабря оттепель "съест" значительную его часть", – добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве открылись пункты обогрева для всех замерзающих жителей города. Погреться можно в оборудованных местах при поликлиниках и социальных центрах, некоторые точки работают круглосуточно.

Кроме того, 1 декабря в отдельных районах Украины за первый день зимы выпало до 23 сантиметров снега. Больше всего осадков выпало в Карпатском регионе. При этом в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях высота снежного покрова достигла 10-20 см.