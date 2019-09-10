Горели МАФы и жилая квартира: в Киеве произошло еще два пожара (видео)

Киоски загорелись рано утром на проспекте Победы, а на улице Бакинской полыхала квартира, пока хозяин гулял с собакой

Пожарным понадобилось более часа, чтобы справиться с огнем / Фото: ГСЧС

В Киеве утром во вторник, 10 сентября, кроме пожара возле станции метро "Олимпийская" произошло еще два возгорания.

В частности, как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на проспекте Победы, 100/1 близ станции метро "Святошин" в 5:49 загорелся киоск, позднее огонь перекинулся еще на три МАФа.

"В 6:06 пожар был локализован, а в 06:10 пожар на площади 50 кв. м. был ликвидирован. На месте происшествия работало четыре единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.

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Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.

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Также в паблике "Киев Оперативный" сообщается о еще одном пожаре в квартире жилого дома на улице Бакинской. При этом в комментариях пользователи уточнили, что во время пожара хозяин квартиры гулял с собакой и не пострадал.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома на проспекте Леся Курбаса в столице. На месте пожара было обнаружено тело, при этом пожарные спасли кота.

Кроме того, близ села Триполье в Киевской области в понедельник, 9 сентября, вспыхнул крупный пожар на территории стихийной несанкционированной свалки. На место пожара были направлены дежурные караулы 17-ГПСЧ г. Украинка, 16-ГПСЧ г. Обухов, а также 46-ГПСЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара была привлечена техника для подвоза воды.

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