Киевляне на видео показали аварийную трубу в подвале жилого дома

После масштабной аварии на улице Антоновича жители столицы активно рассказывают о проблемах в сфере ЖКХ

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

После ряда прорывов на теплотрассах в столице киевляне в социальных сетях начали публиковать фото и видео аварийных ситуаций на трубопроводах по всему городу.

В частности, в паблике "Киев Оперативный" на видео можно увидеть аварийную систему водоотведения в подвале дома на улице Ольжича, 27/22.

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"Работники ЖКХ игнорируют многочисленные обращения жителей дома. Если игнорировать и дальше, то подвал поплывет, а также будет повреждено электропитание дома! Или за дело возьмутся лишь тогда, когда случится беда?" - говорится в подписи к видео.

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Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza.

После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. В КП "Киевтеплоэнерго" обещали ликвидировать последствия аварии уже до 15 января, а утром в среду передать участок для асфальтирования профильной организации. Также причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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