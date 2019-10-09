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Киевляне устроили самосуд над карманником, орудующим в троллейбусе: видео

9 октября, 11:54

Как сообщают в социальных сетях, молодого человека неоднократно ловили на кражах

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве пассажиры троллейбуса разбили голову молодому мужчине, который украл в транспортном средстве мобильный телефон. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Может быть людям уже просто надоело видеть одни и те же рожи, которые воруют их вещи. На этот раз он похитил мобильный телефон в троллейбусе и немного не на тех нарвался. Люди решили немного проучить его, а потом уже вызвать полицию. Потому что все равно потом выпустят, как полиция, так суд, а так хоть какое-то напоминание будет", - говорится в сообщении.

При этом в паблике сообщается о еще одном инциденте воровства с "проученным" парнем.

На днях жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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Киев кража карманник

Источник: Сегодня

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