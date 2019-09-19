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Киевлянин бросил кирпич с балкона на коммунальщиков и разбил им технику

19 сентября, 09:59

Наталья Мамчур

Работник чудом не получил травм

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Вопиющий случай произошел 17 сентября в Соломенском районе. Как сообщают в КП "Киевтеплоэнерго", которое обеспечивает киевлян отоплением и горячей водой, на улице Ушинского неизвестные повредили аварийную технику.

"Инцидент произошел в 14:10 возле дома № 19. В это время там работал машинист аварийно-восстановительной бригады на экскаваторе. Он засыпал разрытие после ликвидации повреждения на теплосети, которое было обнаружено на территории детской площадки. Во время проведения работ неизвестный, предположительно сбалкона многоэтажки, швырнула кусок кирпича на экскаватор, разбив заднее стекло", – сообщают в КП.

По данным предприятия, кирпич и осколки стекла попали в салон экскаватора и чуть не травмировали работника. Машинист сразу вызвал патрульную полицию, которая прибыла на место происшествия. Заявление о повреждении имущества уже передано в правоохранительные органы.

"Теперь экскаватор требует ремонта и не может быть задействован в устранении других повреждений на теплосетях. Замена стекла будет стоить около 19000 гривен", – подсчитали на предприятии.

Здесь также уточняют, что ремонтные работы по ликвидации повреждения по адресу ул. Ушинского, 19 были завершены. Там заменили около 50 метров изношенных трубопроводов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на выходных усиленно поливали и мыли улицы Дарницкого района. Это было сделано для того, чтобы не поднималась пыль с дорог, поскольку качество воздуха в районе ухудшилось.

Также на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Аналогичный случай произошел и в Днепре.

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Киев техника коммунальщики

Источник: Сегодня

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