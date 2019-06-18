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Киевлянин получил пять лет тюрьмы за посты в соцсетях

18 июня, 15:13

Мужчину обвинили в преступлении против основ национальной безопасности

Фото: pexels.com

Дарницкий районный суд вынес приговор 40-летнему киевлянину за незаконные публикации в социальных сетях. Мужчину отправили за решетку на пять лет. Об этом сообщают в прокуратура Киевской области. 

"В ходе досудебного расследования установили, что в течении 2014 года житель столицы неоднократно размещал и распространял в заблокированной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" и крупнейшей в мире сети "Фейсбук" на так называемой "Стене" (публичной доске объявлений) репосты и ссылки с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Таким образом он совершил преступления против основ национальной безопасности Украины", – сообщают правоохранители.

В прокуратуре Киевской области отмечают, что действия мужчины были квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК Украины ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

По результатам судебного рассмотрения в уголовном производстве Дарницкий районный суд города Киева согласился с позицией обвинителя прокуратуры области и приговорил жители столицы до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно 28-летнего жителя Раздельнянского района, которого подозревают в совершении преступления против основ национальной безопасности государства. В июне 2018 года обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети пост с призывами к изменению государственных границ Украины.

Также за распространение "пророссийских" материалов и публичные призывы к свержению конституционного строя житель Волыни получил шесть лет лишения свободы.

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Тег Киев, суд, приговор

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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