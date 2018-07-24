Житель Волыни получил шесть лет тюрьмы за посты "Вконтакте"
Лучанин распространял "пророссийские" материалы и публичные призывы к свержению конституционного строя
За распространение "пророссийских" материалов и публичные призывы к свержению конституционного строя житель Волыни получил шесть лет лишения свободы.
"Судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Василием Ковальчуком был объявлен приговор, которым к шести годам лишения свободы засудили жителя Луцка. Последний на протяжении 2014 года размещал антиконституционные публикации в социальной сети "Вконтакте", которые содержали "пророссийское" направление", – сообщает Луцкий горрайонный суд Волынской области.
В своих постах, обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и решения военного конфликта.
Будучи осведомленным об уголовном производстве, обвиняемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.
Ранее на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.
А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.
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