Житель Волыни получил шесть лет тюрьмы за посты "Вконтакте"

Вчера, 17:56

Лучанин распространял  "пророссийские" материалы и публичные призывы к свержению конституционного строя

Жителя Луцка ждет тюрьма. Фото: interesno.org.ua
Жителя Луцка ждет тюрьма. Фото: interesno.org.ua

За распространение "пророссийских" материалов и публичные призывы к свержению конституционного строя житель Волыни получил шесть лет лишения свободы.

"Судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Василием Ковальчуком был объявлен приговор, которым к шести годам лишения свободы засудили жителя Луцка. Последний на протяжении 2014 года размещал антиконституционные публикации в социальной сети "Вконтакте", которые содержали "пророссийское" направление", – сообщает Луцкий горрайонный суд Волынской области.

В своих постах, обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и решения военного конфликта.

Будучи осведомленным об уголовном производстве, обвиняемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.

Ранее на Волыни судили  33-летнего мужчину  за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.
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Источник:

"Сегодня"

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