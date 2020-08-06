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Киевлянин устроил стрельбу после конфликта на дороге: пострадала 20-летняя девушка

6 августа, 09:58

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло возле остановки общественного транспорта

В Обухове Киевской области житель столицы после конфликта на дороге устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта. Пострадала 20-летняя девушка.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"В городе Обухов вечером (5 августа – ред.) неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В pезультате чего была травмирована девушка – продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся в неизвестном направлении. А 20-летняя потерпевшая доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

Стрелка оперативно задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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"Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее на столичном Виноградаре водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой.

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задержание стрельба обухов

Источник: Сегодня

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