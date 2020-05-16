Киевлянина поймали с крупной партией кокаина в авто

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Правоохранители в Киеве, где ранее арестовали вооруженного наркоторговца с кокаином на 4 миллиона, задержали киевлянина с партией кокаина на 75 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен – кокаин.

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"В субботу, 16 мая 2020, во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы писали о том, что Соломенский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Бразилии, уличенного в контрабанде кокаина в особо крупных размерах.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.

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