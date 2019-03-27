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Киевская стройфирма присвоила более 14 млн грн, выделенных на жилье для военных

Сегодня, 16:35

Основатель фирмы, директор и бухгалтер пойдут под суд

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.
Киевская стройфирма присвоила более 14 млн грн, выделенных на жилье для военных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b89/2b5/5c9b892b574d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b89/2b5/5c9b892b574d0.jpg Происшествия Основатель фирмы, директор и бухгалтер пойдут под суд

Руководители одной из строительных фирм в Киеве присвоили более 14,4 млн гривен, на строительство жилых комплексов (казарм улучшенного типа) для военнослужащих за счет госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, в 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Минобороны заключило с частной строительной компанией ряд договоров на выполнение работ по строительству жилья для военнослужащих на территории города Новоград-Волынский Житомирской области. Сумма заказа составила 54,5 млн грн.

Фото: прокуратура Киева

В дальнейшем на банковские счета строительной компании в качестве авансового платежа перечислили около 15 млн гривен, за которые в течение трех месяцев подрядчик должен был закупить необходимые для строительства материалы, конструкции и изделия.
 
Однако, действуя вопреки требованиям законодательства и с целью незаконного завладения государственными средствами директор подрядной фирмы вместе с другими должностными лицами компании, провели ряд бестоварных операций с подконтрольными фирмами. Деньги госбюджета были выведены в теневой сектор экономики и потрачены на покупку недвижимости и машин.

Фото: прокуратура Киева

По результатам расследования основателю, директору и главному бухгалтеру стройфирмы объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
 
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и аресте имеющегося имущества.


Фото: прокуратура Киева 

Кроме того принимаются меры по взысканию с компаниисредств, а Минобороны в 2018 году расторгло договора с этим подрядчиком.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ расследует 25 уголовных производств о фактах коррупции на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром", общая сумма ущерба составляет около 1 млрд грн. 

Также мы писали, что в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки в размере более чем 80 тысяч гривен руководителя отдела Национальной полиции.

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Тег строительство, Киев, коррупция, военные, казармы

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