НАБУ расследует 25 производств о коррупции в "Укроборонпроме" – Сытник
Бюро расследует деятельность более 10 государственных предприятий, входящих в "Укроборонпрома"
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ расследует 25 уголовных производств о фактах коррупции на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром", общая сумма ущерба составляет около 1 млрд грн. Об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.
"С самого начала мы говорили, что (расследование коррупционных преступлений в оборонной сфере – Ред.) является приоритетом в работе детективов", - отметил он.
По словам Сытника, в целом НАБУ расследует деятельность более 10 государственных предприятий, входящих в "Укроборонпрома".
"Большинство преступлений, которые расследуются, совершены с 2014 по 2017 годы", – добавил Сытник.
По его словам, эти факты коррупции детективы бюро расследуют в рамках 25 уголовных производств.
Сытник отметил, что, по предварительным данным, и частично они подтверждены материалами экспертиз, убытки в результате совершения этих преступлений составляют около 1 млрд грн.
Ранее Сытник сообщил, что НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о коррупции в "Укроборонпроме".
Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".
Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.
4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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