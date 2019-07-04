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Иностранец в Украине развращал детей и снимал с ними порно

4 июля, 15:34

Гражданин Молдовы сдавал под Одесой туристам жилье и развращал их детей

Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua.

Сотрудники киберполиции Киева совместно в работниками столичной прокуратуры задержали 53-летнего гражданина Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина проживает в селе Грибовка Одесской области. Он сдавал отдыхающим в аренду жилье, входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе "поиграть". Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и "склонял к совершению определенных действий".

"Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия. Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию", – говорится в сообщении.
 
За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.


Видео: Сегодня

Также в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

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Тег порно, развращение, грибовка

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Источник:

Сегодня

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