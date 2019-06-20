Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши помогал ее искать: что нужно знать о трагедии

В убийстве ребенка в Одесской области сознался 22-летний безработный

Фото: Facebook Vyacheslav Abroskin.

Трагедией закончилась история поисков 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в пгт Ивановка Одесской области. В четверг, 20 июня, стало известно, что тело Даши нашли в выгребной яме. Подозреваемый в убийстве девочки задержан.Все подробности этого жуткого дела читайте в специальном материале сайта Сегодня.

Ищет полиция, ищет Нацгвардия

Активные поиски пропавшей девочки начались 15 июня. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 13 июня Даша направилась с рынка, где работает ее мама, в танцевальный кружок, и с тех пор местонахождение девочки оставалось неизвестным. Возле местного рынка ее в последний раз зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Для координации поисков был создан оперативный штаб, который возглавил шеф областной полиции области Олег Бех. К розыскам ребенка привлекли авиацию, полицию, Нацгвардию и волонтеров. Это не преувеличение: был задействован весь личный состав местного отдела полиции, а также копы из соседних районов. К ним присоединились 100 военнослужащих Национальной гвардии, а также сотни местных жителей. Кроме того, к поискам привлекли и самолеты местного аэроклуба, оснащенные видеокамерами.

Участники поисков проводили обыски и подворовые обходы, а военные и волонтеры прочесывали поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр были установлены посты полиции.

"При получении любой информации, касающейся пропавшей девочки, немедленно сообщайте по спецлинии "102" или по телефону 798-02-62", — сообщили в полиции, добавив, что было открыто уголовное производство.























На горе родителей пропавшего ребенка пытались нажиться нечистые на руку граждане. ​17 июня копы задержали мошенника, вымогавшего деньги у родителей . Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин

"В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление "отбросов", которые используют горе родителей для личного обогащения", – написал он.

По его словам, матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение девочки потребовал 10 тысяч долларов.

Название

"Уже утром 17 июня этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области", – заявил Аброськин.

Задержанный пояснил, что сделать это его попросили товарищи, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Осужденные обратились к злоумышленнику и попросили через "конференц-связь" связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы "заработать" денег.

Между тем поиски ребенка продолжались. Как сообщил Аброськин, примерно в то время, когда девочка пропала, некоторые люди в данном месте (около 300 метров от рынка) слышали громкий крик. Однако, когда один из местных жителей выбежал на улицу, там никого не было.

К сожалению, девочка была найдена погибшей уже через день, 19 июня. Как сообщалось на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook, ее тело было найдено на территории одного из домовладений того же поселка, где она проживала.

"Только при отработке территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили предварительно труп пропавшей Дарьи Лукьяненко. В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками ребенка", – говорилось в сообщении.

Подозреваемый "засматривался на детей", говорят соседи

Уже в четверг, 20 июня, подозреваемого задержали и появилось видео обыска его дома. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в регионе, мужчина уже признался в содеянном,

Задержанный оказался местным 22-летним жителем. Как рассказали волонтеры организации "Лучшие люди Одессы", которые активно занимались поиском девочки, дом, где проживал подозреваемый, обыскивали еще в первые дни поисковой операции, но "тогда чего-то не доработали".







Только 19 июня, во время третьего обыска дома, у забора нашли принадлежавшие Даше сандалии, а затем и тело самой девочки. Где находился ребенок во время двух предшествующих обысков, пока неясно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета. Соседи подозреваемого рассказывают, что "молодой человек и раньше засматривался на детей".

Вячеслав Аброськин рассказал, что задержанный признался правоохранителям в убийстве Даши. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Аброськин отметил, что молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером. Установить его личность удалось после посекундного восстановления событий, произошедших 13 июня. В полиции рассказали о последних минутах жизни Даши Лукьяненко.

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию. Найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019", – сообщил Аброськин.

Также он опубликовал инфографику-воспроизведение дня, когда пропала Даша Лукьяненко. Картинка по минутам восстанавливает трагические события. Как выяснилось, подозреваемый увидел свою жертву на рынке в 14:10, а через минуту он уже вышел из него. Сама Даша из рынка ушла в 14:20. Через три минуты после этого прохожая на улице услышала детский крик и лай собаки. В 14:24 к Даше пыталась дозвониться ее подруга, но телефон девочки был уже выключен. В 14:25 крик ребенка еще слышал один из соседей подозреваемого.

"Мы все вместе прожили эти пять дней активных поисков ребенка с надеждой найти ее живой, но сегодня мы понимаем, что подонок издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения", – добавил Аброськин.

По его словам, во время поиска девочки копы опросили более 2000 жителей поселка и обыскали тысячи квадратных метров местности. Он поблагодарил за помощь полиции граждан Ивановки.

Вскоре в сети появились фото и видео с подозреваемым в убийстве Даши Лукьяненко. Снимок, на котором запечатлен мужчина, опубликовало местное издание "Думская".

Фото: dumskaya.net

По данным издания, копы опрашивали мужчину уже в первый день поисков девочки. Несмотря на то что Даша пропала возле дома подозреваемого, сначала полицейские не обратили на него внимания. Также соседи слышали детский крик возле его дома и видели, как он что-то жег.

При этом, как говорят волонтеры, подозреваемый даже привязался к одной из групп, которая искала девочку.

Издание отмечает, что не исключено, что семья парня знала о его преступлении. Сначала мужчина говорил, что на момент исчезновения Даши ничего не слышал, так как мылся и жарил яичницу. Его родители также заверяли, что ничего не видели.

Наконец, 20 июня в полиции назвали причину убийства Даши Лукьяненко. Как сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, следствие придерживается версии, что убийство девочки было совершено на сексуальной почве.

"Им (подозреваемым в убийстве. – Ред.) оказался 26-летний местный житель. Он сейчас дает показания. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи", – заявил Князев.

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