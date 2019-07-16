Киевский полицейский погорел на взятке в тысячу долларов
Оперуполномоченный требовал деньги за выдачу документов на арестованный мотоцикл
В Киеве сотрудника полиции поймали на получении взятки, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"На получении неправомерной выгоды в сумме одной тысячи долларов США задержан оперуполномоченный сектора раскрытия угонов транспортных средств отдела криминальной полиции Соломенского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве", – говорится в сообщении.
Правоохранитель требовал деньги от гражданина за выдачу документов, позволяющих последнему вернуть ранее арестованный мотоцикл Suzuki. После получения средств оперуполномоченного задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.
Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.
Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.
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