Кличко ночью в Киеве поймал двух "вандалов": появилось видео

Парни «украшали» стену одного из домов на Стрелецкой улице

В центре Киева ночью 26 июля мэр города Виталий Кличко поймал двух парней, которые рисовали граффити на стене дома.

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"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, выписывали граффити на стене одного из домов", – сообщил Кличко на своей странице в Facebooк.

Видео: Виталий Кличко, Facebook

Мэр отметил, что пока он проводил воспитательную беседу с парнями и вызвал полицию, один из "художников" убежал.

"Второго передал полиции. На видео – оба молодые, так что, найдем и беглеца", – добавил Кличко.

Напомним, недавно в столичном парке "Победа" вандалы повредили скульптуру, которую недавно установили на детской площадке.

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Кроме того, ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище:

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