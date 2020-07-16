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Оторвали мишке лапу: в Киеве вандалы испортили детскую площадку (фото)

16 июля, 16:57

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Хулиганы сломали скульптуру, на которой любят играться малыши

В столичном парке "Победа" вандалы повредили скульптуру, которую недавно установили на детской площадке, сообщает КП по УЗН Днепровского района.

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"Любимому герою детей – мишке, который красуется на детской площадке в обновленной части парка, неизвестные оторвали левую лапу", – рассказали в зеленом хозяйстве города.

По данным зеленстроевцев, хулиганы сломали медведя 16 июля. При этом, лапу они унесли с собой. Сотрудники "Киевзеленстроя" обратились к горожанам с просьбой помочь найти злоумышленников.

Фото: КП по УЗН Днепровского района

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"Если кто-то видел, как это произошло, или владеет информацией, где сейчас находится оторванная лапа, просим сообщить по телефону приемной нашего предприятия 044-594-82-00. Также просим беречь природу, элементы благоустройства и не быть равнодушными если стали свидетелем такой ситуации", – говорится в сообщении предприятия.

Ранее сообщалось, что в столичном фитнес-парке на озере Лебединое вандалы испортили несколько объектов.

К счастью, еще одна скульптура с медведями, которая находится на Позняках, по-прежнему радует малышей. Пару белых мишек "поселили" на детской площадке, где на них играются местные малыши.

А еще мы сообщали о том, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Киев фото вандалы хулиганы сломали испортили

Источник: Сегодня

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