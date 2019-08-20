Копы нашли сбежавшего из дома в Киевской области подростка: родители не хотят забирать ребенка домой

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Харьковские правоохранители нашли ребенка, который три недели назад сбежал из дома в Киевской области. О этом сообщает пресс-служба ювенальной превенции ГУ Нацполиции Харьковской области.

"Во время ночного патрулирования в 4:00 утра сотрудники Управления патрульной полиции в Харькове обнаружили парня на вид 14-15 лет, который просил милостыню. В ходе беседы с полицейскими парень сказал, что ему 18 лет и он путешествует, никаких документов у него не было. Патрульные подростку не поверили и вызвали для дальнейшей проверки работников ювенальной превенции", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что парень говорит неправду и на самом деле его зовут Денис, ему 15 лет, он три недели назад сбежал из дома в Киевской области и с тех пор путешествует по Украине.

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"Полицейские установили контактные данные родителей и то, что родители по поводу исчезновения ребенка в органы Национальной полиции не обращались и в Харьков забирать ребенка они не приедут. Подростка передали в Службу по делам детей Харькова", - уточнили в полиции.

Для проведения дальнейшей проверки и решения вопроса о лишении родителей ребенка родительских прав работники ювенальной превенции обратились в Службу по делам детей Киевской области.

Ранее сообщалось, что в Киевской области уже несколько дней разыскивают пропавших 31-летнюю Юлию Зайковскую и ее 53-летнюю мать Надежду Головач, которые исчезли по дороге в столицу из Броваров. Их автомобиль обнаружила полиция на территории Броварского района.

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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