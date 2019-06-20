Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Прокуратура открыла производство сразу по четырем статьям Уголовного кодекса

Фото: Александр Яремчук

Производство по убийству 11-летней Дарьи Лукьяненко расследуют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, а подозреваемому грозит пожизненное заключение. Об этом заявил областной прокурор Олег Жученко.

"Это часть 2 статьи 146 (похищение несовершеннолетнего ребенка), в дальнейшем этот негодяй пытался изнасиловать ребенка, потому в этой части его действия квалифицированы, как покушение на изнасилование малолетнего лица, это часть 4 статьи 152", – отметил он.

Также Жученко добавил, что подозреваемому инкриминируют также совершение "ужасного убийства, которое квалифицировано по пунктам 2 и 10 части 2 статьи 115".

"Это убийство несовершеннолетнего ребенка, совмещенное с изнасилованием. Также, скрывая преступление, человек позволил себе поместить тело девочки в выгребную яму, что квалифицировано по статье 297 как надругательство над телом человека", — заявил прокурор.

Кроме того, у обвинения есть все основания требовать для подозреваемого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Жученко отметил, что задержанному изберут меру пресечения. По его словам, прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, подозреваемым в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей 11-летней Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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