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Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился

30 июля, 09:20

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел в Ирпене во время профилактического рейда

В Ирпене водитель легковушки не пропустил машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной, за которой ехали копы. На водителя составили админматериалы.

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Об этом сообщает патрульная служба Киевской области.

Так, копы напомнили, что с 29 по 31 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий под условным названием "Внимание! Спецсигнал!". Во время таких мероприятий патрульные напоминают водителям о необходимости соблюдать правила пропуска спецтранспорта с включенными звуковыми и световыми сигналами.

"К сожалению, не всегда водители правильно реагируют, когда пожарная машина, скорая или полиция спешат на очередной вызов. В качестве примера, вчера в начале 11 часов, на улице Соборная в городе Ирпень, 41-летний водитель Hyundai Accent не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи. Спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В дополнение, водитель легковушки еще и разговаривал по мобильному телефону", - говорится в сообщении.

От патрульных мужчина получил соответствующие административные материалы.

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Напомним, что за такое нарушение ответственность предусмотрена в виде штрафа всего лишь в 510 гривен.

Ранее в Киеве водитель Toyota Prado не пропускал скорую, которая ехала к малышу с ожогом.

Также журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

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транспорт скорая помощь ирпень киевская область

Источник: Сегодня

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