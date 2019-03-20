"Скорая" на дороге: как в столице водители пропускают медиков

За непредоставление "скорой" преимущества в движении в Украине предусмотрен штраф 510 гривен

"Скорая" на дороге: как в столице водители пропускают медиков 2019-03-20T14:35:00+02:00 Транспорт За непредоставление «скорой» преимущества в движении в Украине предусмотрен штраф 510 гривен

Журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

Как выяснилось, не все водители пропускают "скорую". Многие, стоя в пробке, вообще не смотрят, они сидят или в телефоне, или в планшете, вообще не понимают, что происходит

Часто не реагируют на сирену и проблесковые маячки и пешеходы – выбегают прямо под колеса.

Врачи напоминают, препятствование движению "скорой" может стоить больному жизни.

"Бывают такие вызовы, когда время идет на минуты, может быть когда человек без сознания и когда нужно проводить реанимационные действия", – рассказывает Янина Пушнина, врач по медицине неотложных состояний.

Пропускать карету медиков должны и пешеходы – как полноценные участники дорожного движения. Услышали звук сирены – остановитесь, даже если шагаете на зеленый.

За непредоставление "скорой" преимущества в движении в Украине предусмотрен штраф 510 гривен.

Ранее в сети показали, как одесситы пропускают "скорую".

Также мы писали, в каких случаях "скорая" не приедет к украинцам.

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