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Копы рассказали, можно ли избежать штрафов, если скрыть номер авто от камер в Киеве

15 августа, 04:16

Наталья Руда Наталья Руда

Как отметили в патрульной полиции, система автоматической фиксации все равно распознает номера

Система автоматической фиксации нарушений на дорогах распознает автомобили, даже если их номерные знаки скрыты в попытке избежать штрафов.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook. Правоохранитель привел в пример инцидент с нарушителем за рулем Toyota Camry в столице.

"Система автоматической фиксации в действии: нарушили – ухищрения не помогут избежать ответственности. Еще в июне водитель этого авто Toyota Camry нарушил скоростной режим, что зафиксировали камеры автоматической фиксации в Киеве – мост Северный, скорость 85 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Мужчине поступил штраф, который он оплатил. И вроде все нормально", - написал Белошицкий.

В августе, по его словам, камеры зафиксировали превышение скорости этим же авто на проспекте Лобановского. Машина ехала со скоростью 78 км/ч, где опять разрешено 50 км/ч, но номера Toyota Camry были закрыты темной пленкой.

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"Видимо, водитель надеялся, что камеры не узнают ГНЗ. Но все хорошо – система распознала номерной знак и водитель получил еще один штраф", – уточнил Белошицкий.

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Он напомним, что за манипуляции с номерными знаками также предусмотрена ответственность – по ч. 6. 121 КУоАП (штраф 170 грн, а за повторность нарушения штраф 255 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с изъятием транспортного средства или без такового).

Напомним, с начала 2020 года украинские суды рассмотрели сотни административных дел, когда любители скорости пытались оспорить свои штрафы.

Напомним, в МВД рассказали о выгодах автоматической фиксации нарушений ПДД .

А подробнее о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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Киев ПДД автофотофиксация патрульная полиция

Источник: Сегодня

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