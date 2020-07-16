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В МВД рассказали о выгодах автоматической фиксации нарушений ПДД

16 июля, 20:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

Геращенко сообщил о штрафах, полученных благодаря системе фиксации нарушений

Внедрение системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения привело к снижению скорости автомобилей и принесло значительную сумму, полученную от оштрафованных нарушителей.

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Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает официальный сайт МВД.

В частности, за 45 дней работы системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения, скорость движения машин в местах установки камер снизилась в пять раз, и благодаря этому серьезно снизилась вероятность ДТП.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фото-, видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - заверил заместитель министра.

Кроме того, Геращенко отметил, что после запуска этой системы в государственный бюджет поступило 52 миллиона гривен.

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"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это результат работы лишь 50 камер. Если их будет 1000 – в бюджет поступит 1 миллиард гривен за месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель", - заверил он.

Отметим, что на запуске системы в работу присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: пресс-служба МВД

По его словам, главной задачей внедрения этой системы является ответственность водителей, чтобы они "придерживались разрешенной скорости".

Видео: president.gov.ua

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказывал, зачем нужна фото- и видеослежка за водителями. Он считает, что это является шагом к стандартам ЕС.

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МВД ПДД нарушение Антон Геращенко фиксация

Источник: Сегодня

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